Ягланд: сразу в нескольких странах существует угроза Конвенции по правам человека

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в своем обращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "ЕвроПравды".

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"(В странах-членах Совета Европы) всегда были силы, которые ставили под сомнение авторитет международных учреждений, но теперь эти силы стали мейнстримом и дальше набирают ход. А если соединить точки, то угроза конвенции становится действительно реальной", - подчеркнул он.

Турбьерн Ягланд перечислил страны, где власть ставит под сомнение выполнение решений Европейского суда по правам человека – ключевого инструмента, предусмотренного конвенцией.

Так, в Великобритании продолжается дискуссия относительно решения ЕСПЧ о праве голоса заключенных. В России принят закон, который позволяет вообще не выполнять отдельные решения страсбургского Суда. В Швейцарии инициирован похожий пересмотр законодательства. Азербайджан также не выполняет решения Суда.

"А в Норвегии парламент принял резолюцию, которая говорит, что международные конвенции должны быть адаптированы к "новым реалиям" в связи с кризисом беженцев. Они говорят, что такие документы, как Женевская конвенция о беженцах и Европейская конвенция по правам человека, были созданы в солнечные дни, в то время как на самом деле они разработаны именно для того, чтобы защищать права человека в сложные времена", - отметил генсек.

Турбьерн Ягланд также подчеркнул, что страны-члены Совета Европы должны преодолеть эти разногласия, сохранив конвенцию в силе.