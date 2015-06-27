Генсек Совета Европы приветствует проект изменений в Конституцию Украины по децентрализации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйон Ягланд приветствует одобрение Конституционной комиссией проекта изменений в Конституцию Украины по децентрализации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространено сегодня пресс-службой СЕ.

"Я приветствую изменения к Конституции о децентрализации, принятые вчера Конституционной комиссией Украины. Эти поправки соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Это - важный шаг в процессе реформы и может также способствовать продвижению Минского процесса", - говорится в заявлении.

Ягланд отметил, что Совет Европы будет продолжать оказывать помощь Украине с целью завершения конституционной реформы, которая "жизненно важна для будущего страны".

Как сообщал УНИАН, 26 июня Конституционная комиссия одобрила проект изменений к Конституции по децентрализации.

Председатель Верховной Рады, председатель КС Владимир Гройсман подчеркнул, что в этом проекте учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Наработанный проект изменений в Конституцию направят президенту Петру Порошенко, который уже пообещал безотлагательно внести его в Верховную Раду.