Чехия созывает экстренный саммит "Вышеградской четверки" по проблеме с мигрантами

Встреча глав правительств Чехии, Польши, Венгрии и Словакии состоится накануне саммита Евросоюза 18-19 февраля, на котором лидеры объединения также планируют обсудить кризис с мигрантами, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Чехия созывает на 15 февраля экстренный саммит "Вышеградской четверки". Главной темой будет решение миграционной кризиса", - написал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в своем "Твиттере".

"Вышеградская четверка" уже призвала к более строгой защите границы Евросоюза, ограничению притока мигрантов и выступала против перераспределения искателей убежища между странами Евросоюза.