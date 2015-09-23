Польша примет до 6 800 мигрантов. Чехия также смирилась с приемом беженцев по квотам

Министерство внутренних дел (МВД) Польши сообщило, что первые мигранты должны найти убежище в Польше в 2016 году, передает Польское радио. Они будут жить в открытых центрах для беженцев Управления по вопросам иностранцев.

Ведомство отметило, что каждый приезжий пройдет тщательную проверку, учитывая безопасность, а Польша получит полнуюинформацию о прибывших, включительно с их отпечатками пальцев. Польша будет иметь право отказать в приеме лица, если по нему возникнут какие-либо подозрения.

В МВД добавили, что в рамках перемещения мигрантов из Греции и Италии, Польша примет только беженцев, то есть лиц, которые имеют обоснованное опасение относительно преследования в стране происхождения. "Различить беженцев от экономических мигрантов будет возможно благодаря тщательной проверке каждого лица", - отметили в ведомстве.

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Польские власти будут иметь также возможность влияния на то, кто именно будет приезжать в страну. МВД отметило, что в случае обострения ситуации в Украине, массового потока украинских беженцев, или в случае реального риска возникновения такой ситуации, Польша сможет отказаться от приема заявленного количества беженцев.

Обеспечение мигрантов будет происходить за счет средств Евросоюза. Сообщество вернет Варшаве 10 тыс. евро за каждого беженца с Ближнего Востока и 6 тыс. евро за беженца, который находится в настоящее время на территории ЕС – в Греции и Италии.

Кроме этого, власти Чехии заявили, что не будут оспаривать в судах принятое решение о распределении мигрантов по системе квот. "Хоть мне и не нравится механизм квот, я с ним не согласен и мы голосовали против, Европа не должна развалиться из-за миграционного кризиса", - сказал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу дальнейшего роста напряженности из-за обжалования в суде. Можно натягивать канат до определенного предела, далее он разрывается", - отметил глава чешского правительства.