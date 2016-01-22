В Москве готовят пикеты за отставку Кадырова

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В связи с этим активисты «Яблока» запланировали на 26 января серию одиночных пикетов у администрации президента России, сообщает пресс-служба партии.

«Российская оппозиция не может уклониться от ответа на хамские угрозы в свой адрес. На нашем пикете мы будем требовать от Кадырова извинений, а от Путина – отставки Кадырова с поста главы Чечни», – отмечается в сообщении пресс-службы.

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Напомним, 12 января глава Чечни назвал представителей внесистемной оппозиции врагами народа и предателями, которые пытаются «нажиться на сложной экономической ситуации». Позже в соцсетях он уточнил, что имел в виду тех, кто уехал из России «и оттуда поливает грязью и клевещет на нашу страну»: «Они угрожают России, ездят в США, столицы стран Европы, подсказывают, какие ввести санкции, чтобы подорвать экономику, безопасность, стабильность России».

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А председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал тех, кого имел в виду Кадыров: Виктор Шендерович, Илья Яшин, Алексей Венедиктов и др.