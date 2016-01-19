У Путина убеждают, что выборы не станут детонатором "неизбежного социального взрыва" в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, открывая новую сессию российского парламента.

Читайте такжеСпикер Госдумы пожаловался, что делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса из-за представителей Украины

"В начале года появились данные о росте недовольства отдельных категорий граждан своим материальным положением. Цифры есть цифры, с ними можно соглашаться, по отдельным можно выражать сомнения, но странно другое - почему-то их пытаются связать с предстоящими выборами в Госдуму. Мол, именно они, эти выборы, станут детонатором якобы неизбежного социального взрыва", - отметил Нарышкин.

"Я бы хотел ясно сказать, что такие рассуждения никакого отношения к реальности не имеют, и просил бы вас на такого рода провокации не реагировать, а ответственно и плодотворно работать и заниматься своим главным делом, а именно - законами, принимаемыми на благо страны и всех ее граждан", - добавил спикер.

По его словам, кризис – это не только время потерь, и дальновидные политики используют это время с целью создания условий для будущего социально-экономического развития, а не для раскачивания ситуации.

Нарышкин подчеркнул, что нельзя позволить давить на парламент и использовать его для "раскачки ситуации".

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный стал одним из организаторов массовых акций протеста против фальсификаций результатов выборов в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года. Несогласные с очередной победой партии власти "Единая Россия" создали движение "За честные выборы", которое координирует деятельность оппозиционеров. Одним из популярных лозунгов оппозиции, который придумал Навальный, стал лозунг "Единая Россия – партия жуликов и воров".

6 мая 2012 года, накануне инаугурации президента РФ Владимира Путина, состоялась акция протеста сторонником оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.