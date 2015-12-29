Навальный подал в суд на генпрокурора Чайку и шесть СМИ

Соответчиками по искам будут российские издания Дождь, Slon, «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК и «Эхо Москвы».

"Заранее извиняюсь перед уважаемыми СМИ за неудобства, увы, мы вынуждены сделать их формальными ответчиками, чтобы заставить суды принять наши иски и, вообще, попытаться найти суд, готовый рассмотреть наш иск. С другой стороны, уверен, что и самому СМИ это будет интересно, так как даёт доступ к материалам дела и позволяет остаться в процессе, даже если, защищая жулика, суд объявят закрытым, как это было с Ликсутовым", - пишет Навальный в своем блоге.

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"После принятия иска мы, по желанию СМИ, либо исключим их из числа ответчиков, либо оставим, если им самим хочется быть в процессе. Понятное дело, никаких материальных требований не заявляем. Такой вот юридический цирк приходится устраивать, чтобы заставить суды делать хоть что-то. Большое спасибо Ивану Жданову и всем юристам ФБК за эту работу", - отмечает российский оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.