СМИ обнародовали видео взрыва в столице Индонезии

09:09, 14 января 2016
Мир
1538 0

В центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, в результате погибли не менее шести человек.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, серию взрывов в центре Джакарты устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. Целью нападавших, стоявших за сотрясшими столицу Индонезии взрывами, была, по всей видимости, полиция, пишет New York Times.

Боевики, устроившие в четверг атаку в центре Джакарты, заняли в центре города крышу здания под названием "Горизонт", известного также как "Джакартский театр".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter