СМИ обнародовали видео взрыва в столице Индонезии
09:09, 14 января 2016Мир
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В центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, в результате погибли не менее шести человек.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, серию взрывов в центре Джакарты устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. Целью нападавших, стоявших за сотрясшими столицу Индонезии взрывами, была, по всей видимости, полиция, пишет New York Times.
Video: Explosions, gunfight in Indonesia's capital #Jakartapic.twitter.com/g2ohfoEu5G
— China Xinhua News (@XHNews) 14 Січень 2016
Боевики, устроившие в четверг атаку в центре Джакарты, заняли в центре города крышу здания под названием "Горизонт", известного также как "Джакартский театр".
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