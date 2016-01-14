СМИ обнародовали видео взрыва в столице Индонезии

Как сообщал УНИАН, серию взрывов в центре Джакарты устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. Целью нападавших, стоявших за сотрясшими столицу Индонезии взрывами, была, по всей видимости, полиция, пишет New York Times.

Боевики, устроившие в четверг атаку в центре Джакарты, заняли в центре города крышу здания под названием "Горизонт", известного также как "Джакартский театр".