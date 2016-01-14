Серию взрывов в Джакарте устроили больше 10 боевиков, в том числе смертники

Сообщается, что число погибших в результате серии взрывов в центре Джакарты возросло до шести человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По словам одного из свидетелей произошедшего, передает телеканал TV One, жертвой нападавших стал по меньшей мере один сотрудник полиции. Также были нанесены большие повреждения посту полиции, передает Росбалт.

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Серия взрывов произошла в центре города на парковке неподалеку от полицейского поста, рядом с кафе Starbucks и рестораном Burger King. Один из взрывов произошел около торгового центра «Саринах Тхамрин» в фешенебельном районе города. После взрывов на улице произошла перестрелка между полицией и преступниками.

Как передает Agence France-Presse, уже известно, что сработала бомба. Правоохранители опасаются, что в городе могут сработать и другие взрывные устройства.