Атака в Джакарте: Нападавшие боевики заняли крышу здания в центре города
Боевики, устроившие в четверг атаку в центре Джакарты, заняли в центре города крышу здания под названием "Горизонт", известного также как "Джакартский театр".
Об этом журналистам заявил глава местной полиции Антон Чарлиян, сообщает ТАСС.
"Их личности не установлены, но они могут быть причастны к (террористической организации) "Исламскому государству", поскольку мы ранее получали сообщения от ИГ, что планируются "концерты" в Джакарте", - сообщил Чарлиян.
Он также сообщил, что полиция пока не знает, удалось ли преступникам взять заложников.
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Здание "Горизонт" расположено неподалеку от торгового центра "Саринах", у которого злоумышленники в четверг устроили атаку с использованием гранат и огнестрельного оружия, в результате которой погибли, по меньшей мере, пять человек.
Как сообщал УНИАН, в центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. Есть жертвы.
Серию взрывов устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. Целью нападавших, стоявших за сотрясшими столицу Индонезии взрывами, была, по всей видимости, полиция,