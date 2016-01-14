Атака в Джакарте: Нападавшие боевики заняли крышу здания в центре города

Об этом журналистам заявил глава местной полиции Антон Чарлиян, сообщает ТАСС.

"Их личности не установлены, но они могут быть причастны к (террористической организации) "Исламскому государству", поскольку мы ранее получали сообщения от ИГ, что планируются "концерты" в Джакарте", - сообщил Чарлиян.

Он также сообщил, что полиция пока не знает, удалось ли преступникам взять заложников.

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Здание "Горизонт" расположено неподалеку от торгового центра "Саринах", у которого злоумышленники в четверг устроили атаку с использованием гранат и огнестрельного оружия, в результате которой погибли, по меньшей мере, пять человек.

Как сообщал УНИАН, в центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. Есть жертвы.

Серию взрывов устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. Целью нападавших, стоявших за сотрясшими столицу Индонезии взрывами, была, по всей видимости, полиция,