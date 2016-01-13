В Пакистане прогремел взрыв рядом с медцентром во время вакцинации населения: 15 человек погибли (фото)

Об этом сообщает местная полиция, передает агентство AFP.

Взрыв прогремел рядом с центром по лечению полиомиелита во время вакцинации населения.

"Погибли 15 человек, 12 из них были полицейскими, один военный и двое гражданских", - заявил агентству представитель местных органов правопорядка.

Он также отметил, что не менее 10 человек получили ранения, девять из них являются сотрудниками полиции.

Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2015 года в районе площади Султанахмет в центре Стамбула (Турция) прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли 11 человек,еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте такжеПосле теракта в Стамбуле турецкие силовики задержали трех россиян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что взрыв в центре Стамбула совершил террорист-смертник в Сирии.