Турецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле.

Об этом заявил глава МВД Турции Эфкан Ала на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Томасом де Мезьером, сообщает ТАСС.

"За неделю до теракта в Турции было задержано 220 подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство" и другими радикальными группировками. Накануне вечером после теракта был задержан один подозреваемый", - сказал Ала.

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Он добавил, что с начала кризиса в Сирии в Турции "было задержано более 3,3 тыс. человек по подозрениям в связи с ИГ".

"Также мы запретили въезд в нашу страну 35,9 тыс. лиц из 124 стран", - сообщил министр, отметив, что среди этих людей есть и граждане Германии.

Девять граждан Германии, пострадавших в теракте в Стамбуле, остаются в больницах, также сообщил Ала.

"В результате теракта погибли 10 человек и один террорист-смертник. Изначально было 17 пострадавших. Сейчас в больницах остаются 11 человек. Из них девять граждан Германии, двое в тяжелом состоянии. Также на лечении остаются один норвежец и один перуанец", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.