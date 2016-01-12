Минюст РФ нагрянет с проверкой в антикоррупционный фонд Навального
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального внесен в сводный план проверок субъектов предпринимательства министерства юстиции на 2016 год.
Проверка пройдет в августе и займет 20 рабочих дней, передает Би-би-си.
Отмечается, что проверка проводится на предмет соответствия деятельности фонда закону о некоммерческих организациях.
Проверку будет проводить главное управление министерства юстиции по Москве.
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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.
В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.