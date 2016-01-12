Теракт в Стамбуле: большинство погибших оказались гражданами ФРГ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в офисе премьера Турции Ахмета Давутоглу, передает РБК.

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По данным агентства, в результате взрыва погибли 9 граждан Германии.

О погибших гражданах ФРГ канцлеру Ангеле Меркель во время телефонного разговора сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Давутоглу, который также принимал участие в этом разговоре, заверил канцлера ФРГ, что Анкара будет регулярно информировать немецких чиновников о результатах расследования случившегося. По данным турецкого NTV, Давутоглу также принес Меркель соболезнования.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также стало известно, что большинство жертв теракта на площади Султанахмет в историческом центре Стамбула являются иностранцами.

Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.