Взрыв в центре Стамбула унес жизни 10 человек, еще 15 - ранены

Согласно предварительной информации, сообщает Анадолу, на площади Султанахмет в центре Стамбула по неизвестной причине около 10.20 произошел взрыв.

Отмечается, что сразу после взрыва в район направлено большое количество полицейских и медицинских нарядов. Полиция усилила меры безопасности.

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Раненые в результате взрыва на стамбульской площади Султанахмет госпитализированы в близлежащие больницы.

В настоящее время экспертами Отдела криминальных расследований, а также Департамента по обезвреживанию взрывных устройств устанавливаются причины взрыва. Над районом площади Султанахмет патрулирует полицейский вертолет.

По факту взрыва ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, в центре Стамбула прогремел взрыв. Ранее было известно только о пострадавших.