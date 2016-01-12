Эрдоган: Теракт в Стамбуле совершил смертник из Сирии

"Я осуждаю теракт в Стамбуле, который, по-видимому, совершил террорист-смертник сирийского происхождения", — сказал Эрдоган, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Как отметил турецкий президент, который выступал на обеде с послами Турции в Анкаре, среди десяти погибших и 15 раненых есть как турки, так и граждане иностранных государств.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция является "первой целью" для всех террористических группировок в регионе, и Анкара борется со всеми этими группировками одинаково.

О высокой вероятности того, что к взрыву на стамбульской площади Султанахмет причастно "Исламское государство", сообщили агентству Reuters также два высокопоставленных турецких чиновника из сферы безопасности.

Как сообщал УНИАН, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.

Напомним, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.