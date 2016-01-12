Власти Турции запретили СМИ публиковать информацию о взрыве в Стамбуле - CNN

Об этом сообщает CNN Turk.

Данный запрет распространяется на все виды новостей, включая интервью и критические публикации в печати, на радио, телевидении, в соцсетях и интернет-СМИ.

Данное решение вступило в силу немедленно, о нем уведомили все СМИ страны.

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Как сообщал УНИАН, взрыв в самом популярном туристическом районе города произошел утром во вторник. По данным властей города, его жертвами стали не менее 10 человек. Причина произошедшего пока неизвестны, при этом в СМИ появлялась информация о подрыве террориста-смертника.

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Взрыв произошел у обелиска Феодосия. В этот момент рядом с местом происшествия находилась группа туристов, в том числе иностранцы. По предварительным данным, ранения получили 15 человек. В числе раненных оказались граждане Германии, Норвегии и Перу.

В настоящий момент место происшествия оцеплено. К площади стянуты силы полиции и медицинские бригады.

Район Султанахмет является одним из самых популярных туристических мест Стамбула. В нем находятся такие достопримечательности, как собор Святой Софии и Голубая мечеть.