Вице-премьер Турции: Большинство погибших в теракте на площади Султанахмет – иностранцы

"Большинство погибших на площади Султанахмет – иностранцы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", — сказал Куртулмуш на брифинге в Анкаре, сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.

Напомним, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.