Вице-премьер Турции: Большинство погибших в теракте на площади Султанахмет – иностранцы
15:07, 12 января 2016Мир
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Большинство жертв теракта на площади Султанахмет в историческом центре Стамбула являются иностранцами, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
REUTERS
"Большинство погибших на площади Султанахмет – иностранцы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", — сказал Куртулмуш на брифинге в Анкаре, сообщает РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.
Напомним, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.
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