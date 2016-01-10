МИД Польши вызывает посла Германии после слов о "путинизации" своей политики

Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Артур Дмоховский, причиной стала критика немецкими политиками нового закона о государственных средствах массовой информации (СМИ), передает Польское радио.

Читайте такжеВ Польше прошли протесты против закона о СМИОн не уточнял, о каких именно высказываниях идет речь, но отметил, что в последнее время в СМИ их было множество. При этом спикер подчеркнул, что МИД будет стоять на позиции защиты польских интересов.

Ранее председатель Европарламента, немец Мартин Шульц и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер резко раскритиковали принятый в Польше закон о СМИ, дающий правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний, отмечает Би-би-си. Мартин Шульц в недавнем интервью назвал политику нового польского правительства "опасной путинизацией европейской политики".

Как сообщал УНИАН, в немецком Бундестаге призвали Евросоюз ввести санкции против Польши после принятия скандального закона о СМИ.

С таким заявлением выступил председатель фракции блока ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

По его словам, польское правительство должно знать, что в Европе нельзя нарушать некоторые фундаментальные ценности.

7 января президент Польши Анджей Дуда подписал закон о контроле над СМИ, который осудили в ЕС. В Еврокомиссии заявили, что назначили на 13 января политические дебаты относительно соблюдения принципа верховенства права в Польше в связи с принятым законом, а это, в свою очередь, грозит стране лишением полномочий в ЕС.

Согласно новому закону, руководителей государственных радио и телевидения будет назначать и увольнять министр финансов. Ранее решение по кадровым перестановкам принимал национальный совет по телерадиовещанию. К тому же, в новом законе говорится о сокращении членов правления и наблюдательного совета государственных СМИ Польши.

8 января представители Польши и ЕС провели в Варшаве переговоры относительно изменений в законе о Конституционном суде, а также поправок к закону о теле - и радиовещании.