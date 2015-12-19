В Польше прошли массовые антиправительственные протесты

Только в Варшаве свое недовольство действиями правительства выразили около 10 тысяч человек, сообщает Deutsche Welle. Демонстрации протеста прошли более чем в 20 городах Польши, а также в Лондоне, Брюсселе и Токио.

Читайте такжеПольша выступила против новых квот на беженцевМитингующие, в рядах которых выступали ветераны польского демократического движения "Солидарность", заявили о новой угрозе польской демократии со стороны правительства под руководством премьер-министра Беаты Шидло.

Правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, к которой принадлежит и президент Польши Анджей Дуда, с ноября имеет большинство в обеих палатах парламента. 21 декабря должно пройти голосование по предложенному партией законопроекту, ограничивающему власть Конституционного суда - единственного высшего органа власти, не зависящего от ее политики.

Акции протеста против действий правительства в Польше проходят в декабре уже второй раз. Оппозиция считает, что "Закон и справедливость" пытается включить в состав Конституционного суда большинство выгодных партии кандидатур судей, чтобы оказывать влияние на их решения. Ранее глава партии Качиньский обвинил суд в том, что он пытается помешать правящей партии в осуществлении ее предвыборных обещаний и пригрозил "разбить эту банду дружков".