Глава Европарламента: новое правительство Польши использует путинский подход к политике

Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передает DW.

«Польское правительство считает свою победу на выборах мандатом, который позволяет подчинить благосостояние государства партии-победительнице как по вопросу содержания политики, так и кадров. Это путинский подход к демократии, опасная путинизация европейской политики», - подчеркнул Шульц.

Читайте такжеВ Польше не соглашаются с критикой ЕС относительно спорного закона о СМИ

19 января Европарламент планирует рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Польше. По мнению Шульца, "весь демократический спектр от левых до правых четко заявляет, что такая политика (польского правительства) противоречит фундаментальным европейским ценностям".

Бывшая еврокомиссар по вопросам юстиции Вивиан Рединг, которая сейчас является депутатом Европарламента, также выразила свое беспокойство по этому поводу.

Читайте такжеВ знак протеста против нового закона о СМИ в Польше четыре топ-менеджера гостелевидения подали в отставку

«Атака на верховенство права всегда начинается с атаки на Конституционный суд. После этого наступает черед медиа, а затем - общественной и частной сфер. Это логика Путина-Орбана-Качинского», - заявила политик.

Как сообщалось, 7 января польский президент Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает назначение и увольнение руководителей государственных СМИ Министерством финансов Польши. Также недавно новая власть добилась принятия в Сейме и Сенате закона, который усложняет деятельность Конституционного суда. Эти шаги вызвали протесты польской общественности и обеспокоенность ЕС.