Япония извинилась перед Южной Кореей за "женщин для утешения" во время Второй мировой

В ходе переговоров в Сеуле представители Японии принесли официальные извинения за использование кореянок в борделях японской армии во время войны.

Глава МИД Японии Фумио Кисида также объявил о создании фонда в размере 8 млн долларов для помощи женщинам, которых использовали как секс-рабынь, передает Русская служба ВВС.

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Министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что проблема будет решена, когда японские власти выполнят все свои обязательства.

По официальным данным корейских властей, в годы Второй мировой войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми "женщинами для утешения" японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось 46.

Ранее Токио и Сеул провели уже более десятка раундов переговоров на эту тему, но до сих пор они были безрезультатными.