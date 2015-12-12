КНДР и Южная Корея начали второй раунд переговоров о нормализации отношений

Переговоры проходят на территории Северной Кореи. Обе страны представлены чиновниками, в прямую обязанность которых входит работа над мирным объединением двух Корей, сообщает Русская служба ВВС.

Представители Южной Кореи требует разрешить семьям, оказавшимся по разные стороны линии разграничения, видеться на регулярной основе. Также Сеул выступает за расширение гуманитарного сотрудничества.

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В свою очередь Пхеньян требует, чтобы Южная Корея снова разрешила своим гражданам посещать гору Кымгансан в Северной Корее, так как это важно для туристической отрасли КНДР.

Стороны также обсуждают возможность разморозки сотрудничества по ряду экономических проектов. В то же время аналитики не ждут от переговоров какого-либо прорыва.

Переговоры начались в пятницу. Они проводятся по инициативе Пхеньяна, который выступил за нормализацию отношений между странами, в очередной раз обострившихся после того, как два военнослужащих Южной Кореи в августе пострадали при подрыве северокорейской мины.