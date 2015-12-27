Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету "Скад", запущенную из Йемена

"ПВО Саудовской Аравии вчера около 11 вечера по местному времени перехватили ракету, запущенную со стороны йеменского города Сана в сторону города Наджран. ВВС немедленно уничтожили пусковую платформу", — рассказали в агентстве SPA, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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Государственная служба новостей Йемена сообщила, что целью была база саудовской национальной гвардии.

Отмечается, что это уже не первый инцидент. Ранее в декабре ПВО Саудовской Аравии уже отражали ракетный удар с территории Йемена.