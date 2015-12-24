В РФ разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника войск ПВО Александра Леонова.

«На смену нашим комплексам «Тунгуска» и «Шилка» разрабатывается перспективный зенитный артиллерийский комплекс в калибре 57 мм», - сказал Леонов в эфире телеканала «Россия 24».

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября российские СМИ сообщили, что Россия развернула на территории Сирии С-400.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.