Россия развернула в Сирии С-400 (видео)

В Сирии на базе "Хмеймим" заступила на боевое дежурство зенитно-ракетная ситема С-400, которую оперативно перебросили из РФ. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, передает пресс-служба Минобороны РФ.

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"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами России сегодня на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии был оперативно доставлен, развернут и уже заступил на боевое дежурство по прикрытию района зенитный ракетный комплекс С-400", — сказал Конашенков.

В российском ведомстве заявляют, что вместе С-300Ф ракетного крейсера "Москва", С-400 должна обеспечить безопасность базы, уничтожая любые опасные воздушные цели. По имеющейся информации, в Сирии развернутая в Сирии система переброшена из состава одного из подмосковных полков.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии ЗРК С-400.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.