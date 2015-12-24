Все страны ЕС ратифицировали ассоциацию с Грузией
15:46, 24 декабря 2015Мир
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Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом ратифицировал парламент Бельгии — последней находящейся на очереди страны ЕС.
Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС подписали в Брюсселе 27 июня 2014 года / Фото УНИАН
"Процедуры пока не завершились для того, чтобы процесс ратификации считался завершенным", - сообщила "Новости-Грузия" глава департамента прессы и коммуникации МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
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Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, подписали в Брюсселе 27 июня 2014 года. Для вступления документа в силу его должны ратифицировать все страны-члены ЕС.
Парламент Грузии ратифицировал Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС 18 июля прошлого года, а Европарламент — 18 декабря.
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