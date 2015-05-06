Госдеп США: Грузия продвинулась в интеграции с ЕС и НАТО
Грузия продвинулась в интеграции с Евросоюзом и НАТО, успешно выполнив поставленные цели.
Об этом говорится в сообщении госдепартамента США по итогам заседания в Вашингтоне комиссии по стратегическому партнерству между двумя странами, передают РИА Новости.
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"США поздравили Грузию с успехами в реализации целей евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении госдепартамента. Также США выразили готовность помогать Грузии в выполнении соглашения об ассоциации с ЕС.
Комиссия США-Грузия обсуждала двустороннее сотрудничество в экономике, энергобезопасность и диверсификацию энергопоставок, под которой США подразумевают сокращение поставок в регион из России, а также инфраструктуру, инновации и предпринимательство.
США заявили, что Грузия может стать региональным центром бизнеса и служить мостом между европейскими и азиатскими рынками.
Страны продолжат консультации 29 июня в Вашингтоне в рамках комиссии высокого уровня по торговле и инвестициям.