Госдеп США: Грузия продвинулась в интеграции с ЕС и НАТО

Об этом говорится в сообщении госдепартамента США по итогам заседания в Вашингтоне комиссии по стратегическому партнерству между двумя странами, передают РИА Новости.

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"США поздравили Грузию с успехами в реализации целей евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении госдепартамента. Также США выразили готовность помогать Грузии в выполнении соглашения об ассоциации с ЕС.

Комиссия США-Грузия обсуждала двустороннее сотрудничество в экономике, энергобезопасность и диверсификацию энергопоставок, под которой США подразумевают сокращение поставок в регион из России, а также инфраструктуру, инновации и предпринимательство.

США заявили, что Грузия может стать региональным центром бизнеса и служить мостом между европейскими и азиатскими рынками.

Страны продолжат консультации 29 июня в Вашингтоне в рамках комиссии высокого уровня по торговле и инвестициям.