Латвия заметила у своих берегов российский военный корабль

16:30, 23 декабря 2015
Мир
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Вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне страны неподалеку от границы корабли военно-морского флота России.

flickr.com/photos/resnaate

Об этом в своем Twitter сообщило военное ведомство Латвии.

"ВС зафиксировали в 15 морских милях от территориальных вод Латвии разведывательный корабль ВМФ РФ "Сибиряков", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее корабли ВМФ России, которые проводили стрельбы в Балтийском море, приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы.

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