Латвия заметила у своих берегов российский военный корабль

Об этом в своем Twitter сообщило военное ведомство Латвии.

"ВС зафиксировали в 15 морских милях от территориальных вод Латвии разведывательный корабль ВМФ РФ "Сибиряков", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 15 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki šodien identificēja Krievijas BS izlūkkuģi Sibiryakov. — NBS (@Latvijas_armija) December 23, 2015

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Напомним, ранее корабли ВМФ России, которые проводили стрельбы в Балтийском море, приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы.