Латвия заметила у своих берегов российский военный корабль
16:30, 23 декабря 2015Мир
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Вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне страны неподалеку от границы корабли военно-морского флота России.
Корабль РФ находился в исключительной экономической зоне Латвии / flickr.com/photos/resnaate
Об этом в своем Twitter сообщило военное ведомство Латвии.
"ВС зафиксировали в 15 морских милях от территориальных вод Латвии разведывательный корабль ВМФ РФ "Сибиряков", - говорится в сообщении.
LV ekskl. ekonom. zonā 15 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki šodien identificēja Krievijas BS izlūkkuģi Sibiryakov.
— NBS (@Latvijas_armija) December 23, 2015
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Напомним, ранее корабли ВМФ России, которые проводили стрельбы в Балтийском море, приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы.
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