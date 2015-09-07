У границ Латвии в очередной раз заметили военный корабль России

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что 6 сентября вблизи с границей республики был зафиксирован корабль военно-морского флота (ВМФ) России, передает ТСН.

Читайте такжеВ Литве открыли штабной центр НАТО

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии десяти морских миль от территориальных вод был идентифицирован фрегат "Адмирал Горшков" ВМФ России", — говорится в сообщении.

По данным ВС Латвии, российская военная техника в текущем году приближалась к границам Латвии более 80 раз.

Ранее корабли ВМФ России, которые проводили стрельбы в Балтийском море, приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы.