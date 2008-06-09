Число пострадавших от землетрясения в Китае превысило 46 миллионов человек

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 6 июня, общее количество пострадавших в результате землетрясения, случившегося на территории Китая 12 мая с.г., составляло 46 миллионов 160 тысяч 865 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Китайской Народной Республике, общее количество погибших от землетрясения в провинциях Китая достигло 69 тыс. 130 человек, еще 374 тыс. 32 человека получили травмы, 17 тыс. 824 - считаются пропавшими без вести.

По информации МИД, 5 июня с.г. в провинции Сычуань был зарегистрирован очередной подземный толчок силой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Угроза прорыва воды из озера, которая возникла в результате землетрясения в районе Танцзяшань, остается очень серьезной. Из окружающих населенных пунктов продолжается массовая эвакуация местного населения. На сегодняшний день уже перемещено более 250 тысяч человек.

Посольство Украины в КНР и Генеральное консульство Украины в Шанхае продолжают отслеживать ход спасательно-поисковых работ в зоне стихийного бедствия.

Ситуация находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением № 715-р от 14 мая выделил Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций 15,527 млн. грн. для предоставления гуманитарной помощи Китаю на преодоление последствий землетрясения.

Правительство поручило МЧС вместе с Министерством здравоохранения, Академией медицинских наук и Обществом Красного Креста Украины обеспечить комплектование мобильного госпиталя личным составом, имуществом и медикаментами из расчета необходимости обслуживания до 300 человек в сутки на протяжении 30 суток.

Распоряжением № 781-р от 28 мая Кабинет министров выделил Министерству обороны 1,018 млн. грн. на перевозку гуманитарной помощи в Китай.

В частности, правительство поручило Министерству обороны обеспечить перевозку авиационным транспортом и передачу Китайской Народной Республике как гуманитарной помощи избыточного военного имущества Вооруженных Сил: 150 комплектов лагерных солдатских палаток, 1500 байковых одеял и 42 комплекта переносных кухонь КО-75.