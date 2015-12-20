СМИ: не менее 9 российских контрактников погибли в Сирии в результате обстрела

Как утверждает издание The Wall Street Journal, официальные власти все же не признает их потерю, передает "ЕвроПравда". Статья московского корреспондента издания Томаса Грува, который ссылается на собственные источники, опубликована на сайте издания.

Читайте такжеРоссия уже подготовила список преемников Асада - ReutersWSJ утверждает, что инцидент произошел еще в октябре, но российская власть до сих пор не подтверждает его. В то же время, эти данные подтвердили три собеседника издания, отметив, что погибшие не являются штатными военными.

Утверждается, что в Сирии они выполняли функцию охраны некоторых государственных объектов.

Под обстрел попала так называемая "группа Вагнера", известная по псевдониму их руководителя, бывшего военного, который участвовал в ряде вооруженных конфликтов после распада СССР. Издание также утверждает, что группа имела название OSM, но не приводит расшифровку этой аббревиатуры.

Утверждается что это – весомая организация; по словам одного из источников, в ней работает около тысячи человек. Организация, по данным журналиста, имеет штаб-квартиру в Краснодаре. Издание приводит оценку российского военного эксперта Ивана Коновалова, который утверждает, что "группа Вагнера" является самой успешной попыткой России создать негосударственную организацию с военными задачами, аналог американской Blackwater.

The Wall Street Journal предполагает, что "группа Вагнера" была задействована также в гибридной войне РФ в восточной части Украины.

Издание не получило ответ Минобороны России на запрос об этой информации.