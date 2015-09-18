Москва отправляет российских солдат в Сирию без их согласия - СМИ

Как пишет «Газета.Ru», по словам одного из лейтенантов воинской части в Восточном военном округе, он о планах российского руководства на Ближнем Востоке узнал постфактум, когда уже приехал в Новороссийск, откуда, как оказалось, и идет на кораблях переброска вооружения и войск. Когда он понял, что его с товарищами из сводной роты со дня на день отправят в Сирию, он рассказал, что солдаты не хотят воевать и ехать на Ближний Восток.

«Мы не хотим ехать в Сирию, мы не хотим там погибнуть. С самого начала с этой командировкой было много странностей и недомолвок, ситуация начала проясняться уже здесь, в Новороссийске», - цитирует издание одного из контрактников ВС РФ.

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Так, 17 августа в одной из воинских частей РФ в Восточном военном округе командование собрало «наиболее перспективных», на их взгляд, контрактников в сводную роту из 20 человек, в нее попали несколько офицеров и контрактников. Старшим поставили майора. 27 августа они должны были отправиться в командировку на поезде для выгрузки техники на станции Тоннельная под Новороссийском и вернуться назад в часть.

Отмечается, что в командировочном приказе не поставили дату возвращения. А уже перед самой отправкой в Новороссийск командир собрал всех в части и сказал, что их могут отправить в «жаркую страну».

«У нас были беседы в воинской части с нашим командованием. Нам говорили, что в стране прибытия будет жарко и что важно помнить про гигиену и ни в коем случае не делать ни шагу за территорию воинской части, также объяснили, что делать и как себя вести в плену и на допросе, — рассказывают бойцы. — Нам конкретно говорили, что там непривычный для нас климат, змеи, гадюки. Но куда конкретно отправят, не говорили, ссылаясь на секретные директивы Генерального штаба».

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По данным издания, еще в воинской части у всей сводной роты взяли документы на оформление служебных загранпаспортов. Все уточняющие вопросы, куда все-таки едет группа, командование игнорировало. По словам контрактников, все выглядело так, будто начальство части само до конца не знает деталей командировки.

Кроме того, на сводную группу стремительно переоформили новое оружие.

«Сперва мы думали, что нас перебросят в краснодарский Темрюк, — рассказывает один из бойцов. — Выяснилось, что в командировочном приказе говорилось о совершении марша с техникой до станции Тоннельная близ Новороссийска, а далее своим ходом. Что странно, если бы были обычные учения, для нас не выделяли бы отдельный эшелон и не давали бы по всей дороге в Новороссийск зеленый свет — мы быстро доехали, обычно в несколько раз дольше продвигались».

По словам бойца, когда подъезжали к Ростову, контрактники подумали, что их отправляют на Донбасс. Ростов в итоге проехали и вздохнули спокойно, пока не вспомнили про сирийский конфликт. «Думали, что на Донбасс, а оказалось — в Сирию», — невесело говорит он.

«До сих пор наше командование открыто не говорило, куда мы конкретно едем. В составе нашего полка есть множество рот и, как нам сказали, собрали 20 лучших бойцов. Но почти все негодуют и не готовы ехать в Сирию, остальные двое-трое в силу молодости и доверчивости просто думали, что командование не отошлет нас туда, а мы поедем в Крым или Осетию. Но если бы не было подводных камней, командование сразу бы сообщило, что и куда», - заявил контрактник.

7 сентября они проехали Тоннельную и доехали до самого Новороссийска. Разгрузка техники с эшелона прошла днем, а ночью ее уже грузили в порту.

По словам контрактников, с техники российской военной техники перед отправкой снимали регистрационные номера, и кампания в Сирии ведется уже четыре месяца».

По данным российского издания, представитель Генштаба отмел все возражения насчет законности приказов и отказался уточнять план командировки, вновь сославшись на секретность. Также он предложил командованию не выпускать контрактников с базы в город.

Российские военные также рассказали, что перед отправкой получили на руки медкарты со штампами о том, что «жалоб у личного состава на энурез, дизентерию, травмы, припадки и вензаболевания нет. Там значилось: наследственность здоровая, а непереносимость лекарств также не отмечают», хотя медосмотра не было.