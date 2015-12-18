ООН: Число беженцев в 2015 году достигнет 60 миллионов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Верховный комиссар ООН Антонио Гутьеррес заявил, что ситуация требует терпения, сострадания и солидарности. В особенности, по его словам, это касается Европы, куда каждый день прибывают тысячи беженцев, большинство из которых - сирийцы. Гутьеррес призвал Европу принять программу по приему сотен тысяч беженцев.

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К концу 2014 года, по данным ООН, число вынужденных переселенцев в мире достигло 59,5 млн человек. Сейчас прирост идет в основном за счет беженцев из Сирии. За первые шесть месяцев 2015 года число сирийских беженцев выросло на 300 тысяч человек, превысив 4,2 млн. Однако, как подчеркивают в ООН, даже без учета ситуации в Сирии беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире растет.

Больше всего беженцев за первое полугодие приняла Турция - около 1,84 млн человек. В Европе за первое полугодие 2015 года больше всего новых обращений о предоставлении убежища было подано в Германии - 159 тысяч.