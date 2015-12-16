Турция отреагировала на заявление РФ об угрозе ее безопасности
Россия «чрезмерно подчеркивает» возможность военной угрозы со стороны Анкары.
Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич, сообщает Reuters.
Власти Турции считают, что после инцидента с российским Су-24 Россия «чрезмерно подчеркивает» возможность военной угрозы со стороны Анкары.
Он также добавил, что вопрос компенсации российским властям за сбитый самолет не обсуждается.
Ранее в МИД РФ заявили о "реальной угрозе" безопасности России со стороны Турции.
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Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.