Турция отреагировала на заявление РФ об угрозе ее безопасности

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.