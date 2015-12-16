Турция отказалась выполнять требования России по сбитому Су-24

Об этом заявил спикер МИД Турции Танжу Бильгич, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Нurriyet.

По его словам, Турция лишь тогда сможет гарантировать отсутствие повторения инцидентов со сбитым Су-24, когда "Россия гарантирует отсутствие нарушений турецкого воздушного пространства".

"Требования России о компенсации, извинениях, наказании пилотов выполнить невозможно", - сказал Бильгич.

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Ранее заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Турция должна гарантировать, что инцидент со сбитым самолетом не повторится. Кроме того, он выступил с требованием компенсации и извинений с турецкой стороны.

Напомним, ранее Россия назвала три условия восстановления отношений с Турцией. В качестве первого РФ ожидает, что турецкие власти извинятся за сбитие 24 ноября российского бомбардировщика Су-24. Кроме того, Турция должна найти и наказать лиц, ответственных за этот инцидент. Также Турция должна выплатить компенсацию ущерба, понесенного Россией в результате уничтожения самолета.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.