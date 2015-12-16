В МИД РФ заявили о "реальной угрозе" безопасности России со стороны Турции

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действия Турции, а по отдельным вопросам, напротив, ее бездействие, представляют реальную угрозу безопасности Российской Федерации и российским гражданам», - сказал он.

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По его словам, именно это является основанием для приостановки двустороннего соглашения об условиях взаимных поездок россиян и турков, а также рекомендации туроператорам и турагентам воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

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Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.