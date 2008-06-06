Товарооборот России и Германии за последние 6 лет вырос в 4 раза, превысив в 2007 г. 52 млрд долл., заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая в Берлине на встрече с немецкими политиками и предпринимателями. Он отметил, что ФРГ является главным поставщиком российского импорта, 90% которого составляют машины, оборудование, металлопродукция. Президент РФ выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия станет основным импортером немецких товаров, "обогнав в этой области даже Китай".

Д.Медведев также сказал, что объем германских инвестиций в российскую экономику составляет 28 млрд евро. Он особо подчеркнул взаимовыгодный характер российско-германских экономических связей и призвал к их дальнейшему развитию.

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