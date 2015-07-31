Британские военные опубликовали фото перехвата российских самолетов

Соответствующие фото разместили на сайте военно-воздушных сил, передает "ЕвроПравда".

Согласно информации, инцидент произошел в пятницу, 24 июля. Британские истребители Typhoon патрулировали воздушное пространство Балтии в рамках миссии НАТО.

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Typhoon, относящиеся к 6-й эскадрильи, поднялись в небо, когда в международном воздушном пространстве вблизи Балтии появились самолеты РФ.

Всего было перехвачено 10 военных самолетов РФ - 4 бомбардировщика Су-34, 4 истребителя Миг-31 и 2 военно-транспортных самолета Ан-26.

Как сообщал УНИАН, самолеты НАТО 250 раз вылетали на перехват российских самолетов над Европой в этом году. Так, представители НАТО сообщили, что это наибольшее количество за аналогичный период с момента окончания "холодной войны".

Как отмечается, на прошлой неделе было перехвачено 22 российских самолета над Балтийским морем.