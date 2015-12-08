Туск: ЕС готов пойти навстречу требованиям Лондона о реформах
Члены Евросоюза готовы пойти навстречу требованиям Лондона о реформировании организации, но вопросы льгот и свободы передвижений требуют серьёзных политических дебатов на предстоящей встрече лидеров ЕС.
Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Встреча запланирована в Брюсселе на следующей неделе.
В ноябре премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон выступил с инициативой законодательно ограничить выплату трудовых пособий и предоставление налоговых льгот мигрантам ЕС, а также пригрозил выходом страны из ЕС, если лидеры других стран не прислушаются к требованиям реформировать союз и предоставить больше полномочий национальным правительствам и парламентам.
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По словам Туска, предложение Британии о запрете на предоставление ряда льгот рабочим-мигрантам из стран Евросоюза вызывает "существенные политические разногласия".
В письме к лидерам Евросоюза Туск предупредил, что неопределенность в связи с будущим членством Британии в ЕС дестабилизирует взаимоотношения в организации.
Ранее УНИАН сообщал, что переговоры с властями Великобритании об условиях членства в Евросоюзе должны завершиться в феврале 2016 года.
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Напомним, ранее СМИ опубликовали текст письма британского премьер-министра Дэвида Кэмерона к председателю Европейского совета Дональду Туску с предложениями по реформе ЕС. Предложения разделены на 4 блока, каждый из которых имеет свое название: экономическое управление, конкурентоспособность, суверенитет и иммиграция.