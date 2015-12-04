В Москве дальнобойщики перекрыли дорогу и пообещали сжечь фуру на Красной площади, к ним выехали военные (фоторепортаж)

Об этом сообщает «Газеты.Ru».

В результате на севере Москвы в районе Ленинградского шоссе образовалась огромная пробка.

О перекрытии дороги сообщают и водители, оставляющие сообщения в сервисе «Яндекс.Карты». В настоящее время пробка на внешней стороне МКАД растянулась от Ленинградского до Алтуфьевского шоссе. Многие водители в комментариях поддерживают действия дальнобойщиков.

Дальнобойщик пообещал сжечь фуру на Красной площади, если «Платон» не отменят.

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К перекрытому дальнобойщиками району МКАД выехала колонна грузовиков с военными.

Акция дальнобойщиков не была согласована с властями.

Ранее дальнобойщики в знак протеста против введения платы за проезд по федеральным трассам "Платон" стянулись к Москве, планируя организовать несанкционированную акцию протеста.