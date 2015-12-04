Дальнобойщики начали акцию протеста "Улитка" на Московской кольцевой

Фуры двигаются по внешней стороне МКАД с минимальной скоростью (акция получила название «Улитка»), оставляя только одну-две полосы для движения других машин.

Об этом Slon Magazine рассказал координатор водителей Сергей Гуляев.

Похоже перекрыто внешнее кольцо. ДПС не пускает машины pic.twitter.com/5DsbUhEEgq — Павел Аксёнов (@AksenovBBC) December 4, 2015

Корреспондент Русской службы «Би-би-си»сообщает, что из-за акции полиция вынуждена была перекрыть съезды на внешнюю сторону кольца.

По словам Гуляева, акция продлится «несколько часов до команды “отбой”». Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что затор на внешней стороне МКАД растянулся от Ленинградского шоссе на 10 километров – до Алтуфьевского шоссе.

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Акция дальнобойщиков связана с вводом с 15 ноября системы платы за проезд по федеральным трассам «Платон». Водители требуют отмена сборов и связанных с ними штрафов, а также жалуются не то, что система оказалась неготова к реальной работе.

Ожидается, что 4 декабря Госдума примет в окончательном чтении законопроект о сокращении размеров штрафов в 90 раз и дополнительных способах поощрения дальнобойщиков при сборе оплаты.