Словакия в суде обжалует квоты Евросоюза по распределению мигрантов

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Мы призываем суд признать недействительным решение относительно обязательства по поводу обязательных квот", - заявил премьер-министр. По его мнению, метод распределения мигрантов "бессмысленный и технически невозможен". Политик также подчеркнул, что в Словакии нет возможностей задерживать мигрантов, если они хотят попасть в Германию или другие богатые страны Евросоюза.

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Напомним, согласно решению Совета ЕС 120 тыс. мигрантов должны быть перераспределены среди стран-членов Евросоюза. В частности Словакия должна принять 802 мигранта. Ранее Словакия, Венгрия, Чехия и Румыния выступили против такого решения, которое все же было принято в сентябре. Словакия является первой страной, которая решила обжаловать это решение в суде. Венгрия также заявляла, что планирует принять правовые меры, тогда как Чехия и Румыния не выразили намерения обращаться в суд.

Кроме этого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт откажется принимать сирийских мигрантов, которых якобы планируют переселять из Турции. Таких, по его данным, может быть до 500 тыс. лиц.

Виктор Орбан отметил, что он ожидает сильного давления со стороны ЕС на Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию с требованием принять часть мигрантов, однако Будапешт не будет этого делать.

Напомним, Турция согласилась помочь остановить поток искателей убежища в Евросоюз в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС.