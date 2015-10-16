Премьер Венгрии снова "прошелся" по мусульманам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал наплыв мигрантов-мусульман в Европу и реакцию других стран ЕС на него, заявив, что ислам никогда не был частью европейской культуры.
По сообщениям иностранных СМИ, об этом Орбан заявил в интервью немецкому еженедельнику "Фокус".
"Ислам никогда не был частью Европы, он пришел к нам", - отметил венгерский премьер, комментируя сложившуюся ситуацию с беженцами в Европе, подавляющее большинство из которых являются мусульманами.
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При этом он признал, что десятки тысяч турецких мигрантов в Германии, приезжавших с 1960-х годов в поисках работы, теперь "принадлежат немецкой истории и, следовательно, тоже являются Европой".
"Но духовно ислам никогда не был частью Европы. Это свод правил другого мира", - сказал Орбан.
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Он также раскритиковал Германию и Францию за отказ высказывать "какие-либо сомнения" относительно необходимости создания мультикультурного общества.
"Мы в Венгрии решаем, что мы хотим или не хотим. Этого мы не хотим", - подчеркнул премьер.
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Орбан также высказал мнение, что большинство лиц, ищущих убежища в ЕС, на самом деле экономические мигранты.
"Не каждый имеет право на жизнь в Германии или на жизнь в Венгрии. Это право только для тех, кто работал на эту страну", - считает глава венгерского правительства