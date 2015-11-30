Евросоюз и Турция достигли соглашения по преодолению мигрантского кризиса

Эти средства предназначены для повышения уровня жизни искателей убежища, которые находятся в стране. Также говорилось о том, что Турция поможет остановить поток мигрантов в Евросоюз в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС. Об этом лидеры 28 стран-членов ЕС и Турции договорились во время саммита в Брюсселе, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на информагентство Reuters.

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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу назвал договоренность "новым началом" отношений между Брюсселем и Анкарой.

Президент Европейского Совета Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что соглашение между ЕС и Турцией устанавливает четкий план "для восстановления порядка на наших общих границах".

Как сообщалось, ранее страны Евросоюза планировалисогласиться принять у себя 400 тыс. мигрантов, которые находятся в Турции, в случае успешного сотрудничества с Анкарой в сдерживании миграционного потока.