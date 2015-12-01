РФ разворачивает современные системы ПВО вдоль границы с НАТО - Столтенберг

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль всей границы с НАТО. Помимо Сирии и восточной части Средиземного моря, мы наблюдаем аналогичные действия в Крыму, близ стран Балтии, в Калининграде и до дальних северных границ. Это те современные, сложные возможности, которые обеспечивают закрытие воздушного пространства», - сказал он.

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По его словам, к этим действиям НАТО адаптируется, наращивает свое присутствие в восточных странах альянса.

Он отметил, что главы МИД НАТО рассмотрят на встрече в Брюсселе механизмы по повышению прозрачности военной активности в Европе и снижению рисков эскалации или инцидентов в отношении России.