Генсек объяснил рост военного присутствия НАТО размещением РФ комплекса С-400 в Сирии
14:50, 01 декабря 2015Мир
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Размещение российских комплексов С-400 в Сирии стало одной из причин усиления военного присутствия НАТО в данном регионе.
REUTERS
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости»
«НАТО продолжает адаптироваться к более наступающей России, России, разместившей новейшее военное вооружение. И это одна из причин, ввиду которой мы увеличили готовность наших войск, увеличили военное присутствие на Востоке альянса», - сказал генсек.
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Как сообщал УНИАН, ранее российские военные развернули в Сирии зенитно-ракетный комплекс С-400. Отмечается, что ЗРК был в течение суток переброшен военно-транспортной авиацией из Подмосковья.
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