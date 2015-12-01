Генсек объяснил рост военного присутствия НАТО размещением РФ комплекса С-400 в Сирии

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости»

«НАТО продолжает адаптироваться к более наступающей России, России, разместившей новейшее военное вооружение. И это одна из причин, ввиду которой мы увеличили готовность наших войск, увеличили военное присутствие на Востоке альянса», - сказал генсек.

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Как сообщал УНИАН, ранее российские военные развернули в Сирии зенитно-ракетный комплекс С-400. Отмечается, что ЗРК был в течение суток переброшен военно-транспортной авиацией из Подмосковья.