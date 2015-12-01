Генсек объяснил рост военного присутствия НАТО размещением РФ комплекса С-400 в Сирии

14:50, 01 декабря 2015
Мир
3218 0

Размещение российских комплексов С-400 в Сирии стало одной из причин усиления военного присутствия НАТО в данном регионе.

REUTERS

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости»

«НАТО продолжает адаптироваться к более наступающей России, России, разместившей новейшее военное вооружение. И это одна из причин, ввиду которой мы увеличили готовность наших войск, увеличили военное присутствие на Востоке альянса», - сказал генсек.

Читайте такжеПутин: не было необходимости наносить удар по "незащищенному российскому бомбардировщику"

Как сообщал УНИАН, ранее российские военные развернули в Сирии зенитно-ракетный комплекс С-400. Отмечается, что ЗРК был в течение суток переброшен военно-транспортной авиацией из Подмосковья.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter