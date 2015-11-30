Кремль: Путин не будет встречаться с Эрдоганом в Париже и пока не планирует никаких контактов с Турцией

Оба лидера прибыли туда для участия в международной конференции по климату, передает Би-би-си.

"Встреча с Эрдоганом (в Париже - Ред.) не планируется, об этой встречи речь не идет. Такой встречи не будет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин сейчас не планирует никаких контактов с турецкой стороной.

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В то же время Песков допустил, что Путин может встретиться "на полях" форума с президентом США Бараком Обамой. "С Обамой мы не исключаем (встречи - Ред.), скорее всего с Обамой они переговорят в кулуарах конференции", - сказал он.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ожидаемых переговоров президентов России и Турции не состоится. Но во время пребывания в Париже Эрдоган поговорит с Порошенко.

Напомним, в отношениях Турции и России наметился серьезный разлад после того, как 24 ноября российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.

Турецкие власти утверждают, что самолет вторгся в их воздушное пространство и не реагировал на предупреждения. Российская сторона утверждает, что попыток турецкого самолета связаться или установить визуальный контакт с российским экипажем зафиксировано не было.