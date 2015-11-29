Премьер Турции: возможны новые инциденты, аналогичные уничтожению российского Су-24

Как сообщает Reuters, Давутоглу заявил, что поскольку в Сирии действуют "разные коалиции с разными задачами", то пока не будет обмена соответствующей информацией и координации действий, возможны новые инциденты, аналогичные сбитию Турцией российского истребителя.

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Кроме того, турецкий премьер сообщил, что тело погибшего пилота сбитого российского самолета находится в Турции и будет передано России. По его словам, с телом обходятся в соответствии с православной традицией.

При этом Давутоглу не объяснил, каким образом тело было доставлено в провинцию Хатай (на территорию которой, как утверждает Турция, залетел сбитый самолет), но отметил, что российский военный атташе направится туда в воскресенье с целью дальнейшего возвращения останков погибшего в РФ.

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