Путин назвал уничтожение Су-24 ударом в спину, нанесенным пособниками террористов

Он отметил, что данное событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом, передает Газета.ru.

"Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов, по-другому я не могу квалифицировать то, что случилось", - сказал президент РФ.

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Кроме того, по словам Путина, самолет не угрожал Турции и находился в километре от границы.

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.